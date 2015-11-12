Умер пострадавший при пожаре в Бухаресте гитарист рок-группы, общее число погибших возросло до 51
В одной из больниц Парижа умер бас-гитарист рок-группы Goodbye to Gravity Алекс Паску (Alex Pascu), который получил сильные ожоги во время пожара в ночном клубе Colectiv в Бухаресте.
Об этом в среду, 11 ноября, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
Румынские медики приняли решение транспортировать Паску во Францию, где он должен был пройти лечение от ожогов. 33-летний музыкант умер после того, как перевозивший его самолет приземлился в Париже.
Также в среду скончались два подростка, которые находились в ночном клубе в день трагедии. Для прохождения лечения были транспортированы в Великобританию. Владут Роберто Энди (Vladut Roberto Andy) умер в больнице города Сент-Эндрюс (Шотландия) в день своего 19-летия. В медицинском учреждении Ливерпуля (Англия) от полученных травм скончалась 18-летняя Елена Ниту (Elena Nitu).
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По последним данным, число жертв увеличилось до 51 человек.
Паску стал третьим погибшим музыкантом Goodbye to Gravity, в живых остался только вокалист Андрей Галут (Andrei Galut). 8 ноября во время транспортировки из Румынии в Швейцарию скончался барабанщик рок-группы Богдан Энаке (Bogdan Enache). Ранее орденом «За заслуги» посмертно был награжден 38-летний Адриан Ружина — музыкант помогал эвакуировать людей из горящего помещения. Аналогичной награды был удостоен 36-летний фотограф Клаудиу Петре.