На Мальте открылся саммит ЕС-Африка по проблемам миграции

В частности, ЕС планирует увеличить финансовую помощь странам Африки и призвать их возвращать на родину экономических мигрантов, передает Радио Свобода.

Отмечается, что Европейская комиссия обещает выделить миллиард 800 тысяч евро на проекты, направленные на решение базовых проблем, которое вызвали резкий рост наплыва беженцев в Европу.

Участники саммита должны принять план совместных действий и заявление относительно проблемы миграции.

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С начала этого года в Германию прибыли почти 800 тысяч беженцев, четверть из них – африканцы. Во время попытки добраться до Европы в море погибли более 3400 человек.

Ранее в среду Германия заявила, что в 2016 году расходы на мигрантов могут составить для налогоплательщиков 14 миллиардов евро.