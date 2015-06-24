В Сомали террористы уничтожили бронированное авто с иностранными дипломатами, минимум 10 жертв

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает ТСН со ссылкой на Al Jazeera.

Взрыв произошел возле больницы Министерства обороны. Сразу после теракта очевидцы услышали громкие выстрелы.

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Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка сомалийских исламистов "Аш-Шабаб".

"Нашей целью было транспортное средство, в котором перевозили врагов Сомали", - заявил главарь террористов Абдулазиз Абу Мусаб.

В течение священного месяца Рамадана – это минимум 10-я террористическая атака "Аш-Шабаб" против правительства Сомали.