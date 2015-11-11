На Мальдивах отменили чрезвычайное положение

Правительство Мальдивской Республики 10 ноября отменило чрезвычайное положение, введенное 4 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«По информации Посольства Украины в Республике Индия, 10 ноября правительство Мальдивской Республики отменило чрезвычайное положение, введенное 4 ноября», - отмечается в сообщении.

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По информации внешнеполитического ведомства Мальдивской Республики, ограничения по въезду и пребыванию иностранцев отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины, которые намерены совершить поездку на Мальдивы, следить за развитием ситуации в этой стране и, в случае ее ухудшения, отложить запланированное путешествие.

Президент Мальдивской Республики в связи с угрозой национальной безопасности с 4 ноября ввел чрезвычайное положение сроком на 30 суток.

Напряженная ситуация возникла на Мальдивах еще 28 сентября. Тогда на борту катера президента страны Абдуллы Ямина произошел взрыв, сам глава государства не пострадал. По версии следствия, взрыв был покушением на президента.

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После этого в стране начались аресты подозреваемых в организации взрыва, среди арестованных - вице-президент страны Ахмед Адиб.

Кроме того, 2 ноября сотрудники правоохранительных органов Мальдив обнаружили самодельную бомбу на парковке неподалеку от президентской резиденции.