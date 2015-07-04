В Тунисе объявлено чрезвычайное положение

«Президент объявляет чрезвычайное положение и обратится к нации в 17.00 по местному времени», - отмечается в документе, передает ТАСС.

Как сообщалось, 26 июня в курортном городе Сус в Тунисе вооруженные люди совершили нападение на два отеля с туристами. Погибли почти 40 человек.

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Среди пострадавших была также гражданка Украины, которая получила ранение в ногу.

Ответственность за убийства взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Это был самый кровавый теракт в истории Туниса.