В Тунисе объявлено чрезвычайное положение
16:53, 04 июля 2015Мир
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В Тунисе объявлено чрезвычайное положение. Об этом говорится в опубликованном коммюнике администрации главы государства.
REUTERS
«Президент объявляет чрезвычайное положение и обратится к нации в 17.00 по местному времени», - отмечается в документе, передает ТАСС.
Как сообщалось, 26 июня в курортном городе Сус в Тунисе вооруженные люди совершили нападение на два отеля с туристами. Погибли почти 40 человек.
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Среди пострадавших была также гражданка Украины, которая получила ранение в ногу.
Ответственность за убийства взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Это был самый кровавый теракт в истории Туниса.
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