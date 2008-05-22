С каждым годом Черноморский флот платит Севастополю всё меньше

Любые движения вокруг статуса Черноморского флота Российской Федерации, который, согласно соглашениям, базируется на территории Украины, усложняют политическую ситуацию в Севастополе.

Об этом заявил председатель городского совета Севастополя Валерий САРАТОВ, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о подготовке законопроекта по прекращению с 2017 года действий международных договоров о пребывании ЧФ РФ в Украине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольского городского совета, В.САРАТОВ считает, что «в Севастополе после подписания соглашения по условиям базирования российского флота в Украине сложились дружеские отношения между городом и двумя флотами и любые действия, нарушающие эту конструкцию, будут обострять политическую обстановку в Севастополе, что негативно скажется на экономике города».

Вместе с тем, В.САРАТОВ отметил, что, в случае принятия такого закона, «особых проблем для экономики Севастополя не возникнет, поскольку доля налоговых поступлений в бюджет города от Черноморского флота с каждым годом уменьшается». По его словам, «если семь лет назад доля налоговых поступлений от российского флота составляла 25%, то сейчас - менее 15, а через пять лет, эта цифра составит менее 10 процентов».

Также В.САРАТОВ считает, что «гражданские объекты, которые есть и которые сегодня эксплуатирует ЧФ, не будут закрываться» и люди продолжат работать. Кроме того, по его словам, сегодня в Севастополе, «достаточно много свободных рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров принять в двухмесячный срок меры по комплексной проверке последствий временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине. Такая норма содержится в решении СНБО от 16 мая "О мерах по обеспечению развития Украины как морского государства", введенного в действие Указом Президента Украины. "Подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о приостановлении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации", - говорится в решении.