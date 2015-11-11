СМИ назвали ключевую тему ежегодного послания Путина

Одной из тем послания может стать и крушение российского Airbus над Синаем, передает "КоммерсантЪ".

Глава администрации президента Сергей Иванов вчера подтвердил, что запрет на авиасообщение с Египтом будет длительным, хотя Россия не считает теракт окончательной версией катастрофы лайнера.

А Владимир Путин на совещании по вопросам развития вооруженных сил заявил, что Россия разработает ударные системы, которые могут преодолевать любые системы противоракетной обороны, над созданием которых продолжают работать США.

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При этом подчеркивается, что в случае весомых аргументов, подтверждающих версию теракта на борту российского Airbus A321, в послании Путина будет поднята тема возможных ответных мер и всей антитеррористической стратегии на ближайший год.

Оглашение послания должно состояться в первой декаде декабря. Источники "Ъ", близкие к администрации президента РФ, указывают на то, что дата послания уже не имеет жесткой привязки к дню Конституции 12 декабря, как это было в предыдущие годы.

Ранее УНИАН сообщал, что власти России не прогнозируют завершения расследования крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа" на Синае в этом году.