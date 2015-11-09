Бомбардировщики РФ снизили интенсивность ударов в Сирии

Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РБК.

По его словам, это связано с тем, что часть летательных аппаратов авиагруппы выполняли задачи вскрытия и доразведки объектов террористов по данным, получаемым от представителей сирийской оппозиции, информационного центра в Багдаде и командования сирийскими правительственными войсками.

Официальный представитель Минобороны отметил, что российские военные фиксируют изменение тактики сирийских террористов. Они, сказал Конашенков, «действуют не так нагло, как это было еще месяц назад».

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Как сообщал УНИАН, ранее дипломаты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявили, что 85% ударов российской авиации в Сирии совершаются против оппозиции из "Свободной сирийской армии", которая выступает против действующего президента Башара аль-Асада, а не против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта".