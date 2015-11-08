В Берлине прошла 5-тысячная акция против миграционной политики

Около 5 тысяч человек в субботу вышли в Берлине на акцию протеста против политики Германии в отношении приема беженцев, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

"Акцию протеста против политики в сфере миграции организовала партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (AfD). Участники демонстраций выражали свою позицию на плакатах с надписями "Спасите Германию. Остановите Меркель", "Предоставление убежищ должно иметь пределы - красная карточка Меркель", - говорится в сообщении.

Акция протеста не привела к стычкам и другим подобным инцидентам, сообщила полиция.

Согласно официальному прогнозу, в Германии в 2015 году будет зарегистрировано около 800 тысяч беженцев. СМИ уже заявляют, что действительная цифра будет гораздо выше.

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Как сообщал УНИАН, Германию в 2016 году ожидает небольшой дефицит бюджета, который спровоцирован сильным притокам мигрантов из стран Ближнего Востока в Европу: в страну за 10 месяцев текущего года въехали 758 тысяч беженцев, только в октябре — 181 тысяча человек.