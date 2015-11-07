В московском аэропорту "Внуково" скопились сотни туристов из-за отмены рейсов в Египет

08:32, 07 ноября 2015
Мир
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Из московского аэропорта "Внуково" приходят сообщения о скоплении пассажиров, которые не смогли вылететь в Египет по приобретенным ранее билетам. В аэропорту, где были отменено три рейса компании "Оренбургские авиалинии", их собралось около тысячи.

REUTERS

По словам сотрудника авиакомпании, никакой информации о возможности получить компенсацию или изменить страну назначения пассажирам не предоставляют. Это должен сделать туроператор, а с ним связаться не могут, передает Би-би-си.

Читайте такжеПутин поручил приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения обстоятельств катастрофы А321Тем временем ряд российских туроператоров объявили о перенаправлении чартерных рейсов, ранее направлявшихся в Египет, в Турцию.

"Туроператоры постараются по максимуму сохранить параметры туров, приобретенных туристами, в том числе их продолжительность и звездность отелей - настолько, насколько это будет возможно. В Анталье, по данным туроператоров, сейчас солнечно, +25", - заявила журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

О необходимости приостановить авиасообщение с Египтом заявил в пятницу на совещании в Национальном антитеррористическом комитете директор ФСБ Александр Бортников. Президент России Владимир Путин согласился с рекомендацией ФСБ.

Ростуризм объявил, что создает специальный штаб по организации вывоза российских туристов из Египта. По информации Ростуризма, в настоящее время на отдыхе в Египте находятся примерно 45-50 тыс. россиян.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что на вывоз из Египта российских туристов, число которых составляет около 50 тыс. человек, может потребоваться месяц.

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