В аэропорту Шарм-эш-Шейха за $30 можно обойти все проверки - британские пассажиры

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News, передает Lenta.ru. По словам Дэйла Паркина, приехав с супругой в аэропорт, он увидел в терминале большие очереди. Через некоторое время к ним подошел один из охранников, предложивший британцам избежать неудобств и сразу пройти на посадку, минуя все процедуры безопасности. Он попросил за это плату в размере 20 фунтов стерлингов (около $30).

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Туристы согласились и, заплатив оговоренную сумму, прошли вместе с другими людьми, не желавшими стоять в очереди на посадку. Их багаж сразу положили на конвейерную ленту, без предварительного сканирования.

"Тогда нам показалось забавным, что мы избежали очередей всего за 20 фунтов. Только позже, слушая новости, я осознал серьезность того, что могло произойти", - признался Дэйл Паркин, комментируя произошедшую 31 октября в Египте катастрофу российского пассажирского лайнера.

После падения самолета "Когалымавиа" на Синайском полуострове правительство Великобритании отменило рейсы авиакомпаний страны в Шарм-эш-Шейх и обратно, объяснив данное решение соображениями безопасности.

Сегодня Лондон должен был провести эвакуационные авиарейсы для своих граждан, которые находятся в Египте, однако египетские власти отменили эти рейсы.

В британском МИДе 5 ноября сообщили о наличии оснований полагать, что группировка, подконтрольная "Исламскому государству", ответственна за катастрофу российского самолета в Египте. В ведомстве пришли к выводу, что "вероятность террористической атаки велика", говорил глава Форин офиса Филип Хэммонд. За день до этого британское правительство выразило мнение, что причиной катастрофы могло стать взрывное устройство. Позднее CNN со ссылкой на источники передавал, что, согласно последним предположениям разведки США, лайнер, вероятно, упал после детонации бомбы, заложенной либо боевиками "Исламского государства", либо организацией, с ними связанной.