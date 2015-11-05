Нуланд: Россия развернула тяжелую артиллерию возле сирийских Хомса и Хамы

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд во время выступления в комитетом по иностранным делам Палаты представителей, сообщает радио "Свобода".

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По ее словам, Кремль наращивает свое наземное присутствие для поддержки наступления сирийских вооруженных сил против повстанцев. Она отметила, что российская авиация наносит авиаудары по гражданским районам и назвала "аморальным" воздушную кампанию Кремля в Сирии стоимостью $2-4 млн в день.

Кроме того, как отмечает "Голос Америки" по мнению высокопоставленного американского дипломата, "Россия заплатит высокую цену своей репутацией в борьбе против терроризма". Потери россиян, по сообщениям, также растут, хотя, как отметила Виктория Нуланд, "Кремль не жалеет сил, чтобы замаскировать потери и заставить замолчать родственников погибших". Других подробностей по этому аспекту она не предоставила.

Также Виктория Нуланд обратила внимание на то, что Россия сбрасывает "тупые бомбы", которые неизбежно попадают в неправильные цели. Как примеры таких сообщений СМИ дипломат назвала попадание в рынок в Дамаске, региональный штаб Свободной сирийской армии в Алеппо и склад боеприпасов.

Кроме того, как отметила Виктория Нуланд, Кремль не склонил сирийского президента Башара Асада к каким-нибудь гуманитарным уступкам в качестве цены за российскую поддержку.