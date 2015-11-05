Ирландские авиакомпании прекращают полеты над Синаем
03:21, 05 ноября 2015Мир
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Ирландским авиакомпаниям предписано прекратить полеты над Синайским полуостровом после катастрофы А321.
Ирландские авиакомпании прекращают полеты над Синаем / google.com.ua
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.
"Ирландское авиационное управление направило ирландским авиаперевозчикам предписание приостановить до особого распоряжения полеты в/из аэропорта Шарм-эль-Шейх в Египте или над Синайским полуостровом", - говорится в сообщении управления.
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Ирландия в числе других стран принимает участие в расследовании причин катастрофы российского самолета.
Как сообщал УНИАН ранее, Air France и Lufthansa временно прекращают полеты над Синаем в качестве меры пресечения после катастрофы российского лайнера.
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