Ирландские авиакомпании прекращают полеты над Синаем

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Ирландское авиационное управление направило ирландским авиаперевозчикам предписание приостановить до особого распоряжения полеты в/из аэропорта Шарм-эль-Шейх в Египте или над Синайским полуостровом", - говорится в сообщении управления.

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Ирландия в числе других стран принимает участие в расследовании причин катастрофы российского самолета.

Как сообщал УНИАН ранее, Air France и Lufthansa временно прекращают полеты над Синаем в качестве меры пресечения после катастрофы российского лайнера.