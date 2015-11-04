Госдеп: США тратят на авиаудары на Ближнем Востоке $8 миллионов в день

"Речь идет о 2-4 миллионах (долларов) в день, может быть, больше", — сказала на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, оценивая российские затраты.

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Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Энн Паттерсон уточнила, что США тратят на авиаудары "примерно 8 миллионов долларов ежедневно", передает РИА Новости.

На вопрос конгрессмена, почему США наносят в восемь раз меньше авиаударов в Сирии, чем Россия, Паттерсон ответила: "Эта цифра включает Ирак и всю нашу военно-воздушную компанию. Ну и мы не русские, у нас другие стандарты".