Нуланд: Авиаудары РФ сделали беженцами 120 тысяч сирийцев

"В Сирии в течение месяца, что там действовали русские, ООН сообщают по крайней мере о 120 тысячах сирийцев, которые стали внутренне перемещенными лицами в результате атак режима, которым помогают российские авиаудары. Пятьдесят две тысячи людей оказались внутренне перемещенными лицами только в северной части провинции Хама и южной части провинции Идлиб. Эти цифры подтверждают… что хотя Москва заявляет о том, что ее авиаудары направлены на ИГ, подавляющее большинство авиаударов направлены на территории, где режим Асада утратил территорию — Хама, Хомс, Алеппо и Идлиб", — заявила Нуланд на слушаниях в конгрессе, пишет РИА Новости.

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При этом помощник госсекретаря США Энн Паттерсон, выступавшая на тех же слушаниях, заявила, что, по ее оценкам, от 85% до 90% российских авиаударов направлены против "умеренной сирийской оппозиции".