Досрочные выборы в Турции назначены на 1 ноября

Об этом заявил глава комиссии Сади Гювен, передает Би-би-си. По его словам, 20 августа представители четырех партий, прошедших в парламент, получили на утверждение предложение о проведении выборов 1 ноября.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов. Решение о роспуске парламента было принято после того, как премьер-министр страны Ахмет Давутоглу заявил о невозможности сформировать коалицию и вернул мандат президенту.

Нынешняя правящая в Турции "Партия справедливости и развития" стремилась создать коалицию с националистической партией после того, как в июне впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство, а вместе с ним и возможность в одиночку сформировать правительство.