Переговоры о формировании коалиционного правительства в Турции потерпели неудачу

Об этом в понедельник, 17 августа, заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

После встречи с лидером "Партии националистического движения" (MHP) Девлетом Бахчели, Давутоглу сказал, что руководство националистов не согласилось ни на коалицию, ни на формирование правительства меньшинства AKP. Бахчели, в свою очередь, заявил, что его партия выступит и против досрочных выборов в случае, если такое предложение будет внесено в парламент. Давутоглу заявил о дальнейших консультациях с руководством консервативной исламской AKP и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно дальнейших шагов. Время на преодоление политической блокады в правящей партии - до 23 августа.

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В случае, если сформировать коалицию не удастся, вероятно, президент Эрдоган распустит переходное правительство и назначит досрочные парламентские выборы на осень.

В крупнейшей оппозиционной партии - социал-демократической "Республиканской народной партии" (CHP) - считают, что теперь Эрдоган должен дать мандат на формирование коалиционного правительства их главе Кемалю Киличдароглу.

Ранее УНИАН сообщал, что правящая и оппозиционная партии не смогли сформировать парламентскую коалицию, в связи с этим в стране могут состояться досрочные выборы.

Последние выборы в турецкий парламент состоялись в июне. По их результатам правящая "Партия справедливости и развития", которая находилась у власти в Турции с 2002 года, впервые потеряла большинство.

Нестабильная ситуация в турецкой внутренней политике негативно повлияла на национальную валюту - лиру, которая упала до рекордного минимума относительно доллара - 2,86 лиры за доллар.