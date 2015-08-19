Премьер Турции вернул президенту мандат на формирование нового правительства
Премьер-министр Турции и лидер "Партии справедливости и развития" (AKP) Ахмет Давутоглу вернул мандат на формирование нового правительства после того, как переговоры о формировании коалиции с двумя партиями провалились.
Давутоглу официально вернул мандат во вторник, 18 августа, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента, передает Deutsche Welle.
Пока неизвестно, даст ли Эрдоган шанс лидеру социал-демократической "Республиканской народной партии" (CHP) Кемалю Киличдароглу попытаться сформировать новое правительство. Крайний срок для формирования нового правительства истекает 23 августа.
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Ожидается, что Эрдоган все же объявит новые выборы и назначит временное правительство, отмечается в сообщении информагентства AP.
Ранее УНИАН сообщал, что переговоры по формированию коалиционного правительства во главе с турецкой партией власти - "Партией справедливости и развития" (AKP), которая имела большинство в парламенте Турции с 2002 года, - провалились.