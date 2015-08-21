Эрдоган объявил досрочные парламентские выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после недель попыток согласовать коалиционное соглашение с представителями оппозиционных партий, объявил дату проведения досрочных выборов в парламент. Они пройдут 1 ноября, сообщает REUTERS.

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К тому времени будет сформировано временное правительство. Соответствующее поручение Эрдоган дал действующему премьер-министру страны Ахмету Даватоглу.

Напомним, что в начале июня этого года в Турции состоялись парламентские выборы, на которых правящая партия "Справедливость и Развитие", лидером которой является президент Эрдоган, впервые за 13 лет не получила парламентское большинство. Конечный срок переговоров о коалиции с оппозиционными силами заканчивается 23 августа.