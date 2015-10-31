В районе падения российского лайнера A321 нашли 150 тел

Как пишет Лента.ру, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в египетской службе безопасности, действующей в районе происшествия.

Собеседник агентства уточнил, что среди обнаруженных тел есть и обгорелые трупы.

Читайте такжеРазбившийся на Синае российский лайнер раньше использовался "Малайзийскими авиалиниями"

Из-за того, что лайнер падал вертикально, сгорели большие части самолета.

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.