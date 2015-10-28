Глава Пентагона предупредил РФ о пагубных последствиях кампании в Сирии

"Чтобы было ясно – мы не сотрудничаем с Россией и мы не позволим России влиять на темпы или охват нашей кампании против ИГИЛ в Ираке и Сирии", – подчеркнул Эштон Картер на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, передает "Голос Америки".

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"Хотя мы согласовали документ о безопасности полетов с российским министерством обороны, мы не поддерживаем их военные действия в более широком смысле, потому что вместо того, чтобы атаковать исключительно ИГИЛ, они главным образом атакуют сирийскую оппозицию, что лишь способствует продолжению трагической гражданской войны в этой стране", – отметил глава Пентагона.

По словам Эштона Картера, действия России говорят о "значительном укреплении их давних отношений с Асадом".

"Они отправляют советников, артиллерию и авиацию для усиления потенциала и поддержки режима Асада и иранских сил, атакующих умеренную оппозицию режиму, которая имеет важное значение для политического перехода в Сирии", – добавил глава Пентагона.

В то же время министр обороны заявил, что хотя США не намерены снижать интенсивность своей кампании против ИГИЛ, они "оставляют дверь открытой для вклада России в усилия по поиску политического урегулирования, которое, в конечном итоге, является единственным ответом на конфликт в Сирии".

Эштон Картер предупредил, что, осуществляя бомбардировки в Сирии, Россия "укрепляет позиции того самого экстремизма, которого, по ее словам, она опасается". "У них есть все основания опасаться, поскольку теперь ИГИЛ и другие группировки, включая сирийские оппозиционные группировки всех мастей, обратились против России", – отметил министр.

"У России есть очень печальный опыт борьбы с экстремизмом в собственной стране, – пояснил он, отвечая на один из вопросов. – Вот почему их действия не сообразуются с их словами и являются – я все время повторяю это – ошибочными. Они говорят одно, а делают другое".