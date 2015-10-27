В Кремле прокомментировали сообщение о погибшем в Сирии российском солдате

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Нет, я ничего об этом не знаю. Я думаю, что это нужно уточнить в Министерстве обороны", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, ранее сегодня в некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, исследуя информацию в соцсетях, выяснили, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.