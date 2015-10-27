Двадцать самолетов ВВС Турции вторглись в воздушное пространство Греции - СМИ

Двадцать турецких самолетов в понедельник нарушили правила в Зоне полетной информации Афин (FIR Athens) и воздушное пространство Греции над Эгейским морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд греческих СМИ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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"Пять групп из 14 самолетов, а также 6 отдельных самолетов совершили 15 нарушений и еще 31 нарушение", — пишет, в частности, влиятельная греческая газета Kathimerini.

СМИ уточняют, что турецкие самолеты были обнаружены в северо-восточной, юго-восточной и центральной части Эгейского моря.

По данным Генштаба ВВС Греции, за восемь месяцев 2015 года, с января по август, зафиксировано 1306 нарушений воздушного пространства 101 группировкой военных самолетов. В том числе было 28 полетов над территорией Греции.