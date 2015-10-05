В России уверяют, что их самолет нарушил воздушное пространство Турции из-за непогоды

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенков, сообщает РИА Новости.

"Авиабаза "Хмеймим" находится примерно в 30 километрах от сирийско-турецкой границы. При определенных климатических условиях заход на аэродром осуществляется с севера. Поэтому данный инцидент - следствие неблагоприятных погодных условий в этом районе. Не следует здесь искать какие-то конспирологические причины", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее МИД Турции вызвал российского посла для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Как заявили в турецком ведомстве, российский военный самолет нарушил воздушное пространство Турции недалеко от границы с Сирией в субботу, 3 октября. На перехват были подняты два истребителя F-16 ВВС Турции.