Число жертв землетрясения в Афганистане и Пакистане выросло до 243

По последним данным властей Афганистана, в результате землетрясения погибли 63 человека. Число пострадавших по всей стране превышает 270 человек.

В числе жертв землетрясения 12 девочек, которые погибли в давке, пытаясь покинуть школу в провинции Тахар после начала подземных толчков.

В соседнем Пакистане жертвами стихии стали, по последним данным, более 180 человек.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Афганистане сегодня днем.

Как сообщал УНИАН, в связи с землетрясением в Северном Афганистане, последствия которого распространились на северо-западную часть Пакистана, южную часть Таджикистана и северо-западную часть Индии, департамент консульской службы МИД Украины открыл дополнительную "горячую линию" для связи и получения информации о гражданах Украины, которые могли находиться в этих районах.