МИД Украины открыл горячую линию для информации о землетрясении в Афганистане

Об этом говорится в сообщении в "Твиттере" МИДа.

Горячая линия по номеру +38 (044) 2381777 открыта для связи и получения информации о гражданах Украины, которые могли находиться в районах, пострадавших от стихии - на севере Афганистана, северо-западе Пакистана, юге Таджикистана и северо-западе Индии.

Читайте такжеЖертвами землетрясения в Пакистане и Афганистане стали минимум 100 человек - СМИ

МИД рекомендует украинцам обращаться либо по этому номеру, либо по телефонам горячих линий или на электронную почту дипломатических представительств Украины в регионе: посольство в Таджикистане +992 37 2358413, emb_tj@mfa.gov.ua; посольсто в Пакистане +92 51 2608966, emb_pk@mfa.gov.ua; посольство в Индии +91 88 262 97 218, emb_in@mfa.gov.ua.