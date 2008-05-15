Россия, Индия и Китай предлагают создать пояс наркобезопасности

Индия, Россия и Китай предлагают создать дополнительные пояса наркобезопасности вокруг Афганистана, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по окончании восьмой министерской встречи в формате "тройки" РФ, Индии и Китая (РИК), которая прошла в Екатеринбурге.

"В ходе сегодняшней встречи мы подтвердили необходимость борьбы с терроризмом и наркоугрозой. В частности, мы рассмотрели ситуацию вокруг Афганистана, откуда во многом и исходит наркоугроза. Мы поддерживаем усилия международного сообщества по улучшению ситуации вокруг Афганистана и считаем полезным в дополнение к этим усилиям создание поясов наркобезопасности вокруг этой страны", - цитирует министра РИА "Новости".

По его словам, стороны подтвердили, что взаимодействие в рамках "тройки" РИК является вкладом в создание многополярного мира, основанного на международном праве и направленного на стабилизацию и гармонизацию международных отношений.

"Мы также подтвердили готовность развивать всестороннее сотрудничество странами Центрально-Азиатского региона, используя для этого возможности Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня мы договорились активно поддерживать интересы Индии к практическому участию во всех направлениях деятельности этой организации", - сказал глава МИД РФ.