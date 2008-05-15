Украина станет членом ВТО 16 мая, несмотря на ряд невыполненных условий
Под честное слово Ющенко
Украина станет полноправным членом Всемирной торговой организации, несмотря на то, что не выполнила ряд условий протокола о вступлении в эту организацию, в частности, не приняла все законопроекты, внесенные в протокол как необходимые для принятия.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономики Украины, хорошо информированный о процессе вступления Украины в ВТО.
Он подчеркнул, что заверения в том, что все необходимые законы будут приняты, руководство ВТО 9 мая получило от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
«Неделю назад состоялся телефонный разговор Виктора ЮЩЕНКО и генерального директора ВТО Паскаля ЛАМИ, в ходе которого Президент четко пообещал, что Украина выполнит все обязательства, которые вошли в протокол о присоединении к ВТО, в том числе и примет необходимые законы. Этих слов, а также ратификации протокола о вступлении Украины в ВТО для членов и руководства ВТО оказалось вполне достаточно», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из непринятых Украиной законов наиболее важным для стран-членов ВТО является «О внесении изменений в Закон Украины «О таможенных тарифах». Однако, подчеркнул источник, «на сколько мне известно, премьер-министр уже передала инструкции таможне с 16 мая работать по тарифам в соответствии с протоколом о вступлении в ВТО».
Также собеседник УНИАН отметил, что в любом случае законодательно нормы протокола подкреплены, несмотря на то, что отдельные законы не приняты, поскольку документ ратифицирован как закон.
Как сообщал УНИАН, протокол о вступлении Украины в ВТО был ратифицирован Верховной Радой 10 апреля 2008 года и подписан Президентом 16 апреля.
Для полного выполнения протокола о вступлении в ВТО Украине необходимо принять законы «О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины“, “О внесении изменений в статью 16 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности”, “О внесении изменений в Закон Украины “О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия”, а также „О внесении изменений в Закон Украины „О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них”.