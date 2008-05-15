Украина станет членом ВТО 16 мая, несмотря на ряд невыполненных условий

Украина станет полноправным членом Всемирной торговой организации, несмотря на то, что не выполнила ряд условий протокола о вступлении в эту организацию, в частности, не приняла все законопроекты, внесенные в протокол как необходимые для принятия.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономики Украины, хорошо информированный о процессе вступления Украины в ВТО.

Он подчеркнул, что заверения в том, что все необходимые законы будут приняты, руководство ВТО 9 мая получило от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Неделю назад состоялся телефонный разговор Виктора ЮЩЕНКО и генерального директора ВТО Паскаля ЛАМИ, в ходе которого Президент четко пообещал, что Украина выполнит все обязательства, которые вошли в протокол о присоединении к ВТО, в том числе и примет необходимые законы. Этих слов, а также ратификации протокола о вступлении Украины в ВТО для членов и руководства ВТО оказалось вполне достаточно», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из непринятых Украиной законов наиболее важным для стран-членов ВТО является «О внесении изменений в Закон Украины «О таможенных тарифах». Однако, подчеркнул источник, «на сколько мне известно, премьер-министр уже передала инструкции таможне с 16 мая работать по тарифам в соответствии с протоколом о вступлении в ВТО».

Также собеседник УНИАН отметил, что в любом случае законодательно нормы протокола подкреплены, несмотря на то, что отдельные законы не приняты, поскольку документ ратифицирован как закон.

Как сообщал УНИАН, протокол о вступлении Украины в ВТО был ратифицирован Верховной Радой 10 апреля 2008 года и подписан Президентом 16 апреля.

Для полного выполнения протокола о вступлении в ВТО Украине необходимо принять законы «О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины“, “О внесении изменений в статью 16 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности”, “О внесении изменений в Закон Украины “О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия”, а также „О внесении изменений в Закон Украины „О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них”.