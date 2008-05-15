Создание российской военной базы в Абхазии укрепит ПВО РФ

Возможное создание военной базы на территории Абхазии, если будет принято соответствующее политическое решение, способствовало бы повышению качества охраны государственной границы России, заявил главком ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин.

Накануне президент непризнанной Республики Абхазия Сергей Багапш предложил создать на территории Абхазии российскую военную базу.

"В случае принятия соответствующего политического решения, это будет во благо выполнению задач противовоздушной обороны", - сказал Зелин на брифинге по случаю вручения штандарта командующего войсками Коллективных сил по поддержанию мира.

"Наличие средств ПВО по периметру или вблизи государственной границы всегда дает новое качество охране и обороне воздушного пространства государства", - цитирует генерала РИ "Новости".

Зелин отметил, что у России очень тесные связи с Арменией в рамках объединенной системы ПВО. Хотелось бы, чтобы такие отношения были и с Грузией. К сожалению, этого не получилось, сказал главком.