Первокурсник стал мэром города в Оклахоме

Студент первого курса Университета Оклахомы 19-летний Джон Тайлер Хаммонс стал мэром небольшого города Маскоги в Оклахоме. Население города насчитывает всего 38 тыс. человек. Хаммонс получил поддержку 70% избирателей.

«Доверие населения – это величайший и удивительный опыт в моей жизни», - отметил 19-летний мэр. По словам Хаммонса, который вступит в должность на будущей неделе, он не намерен прерывать учебу.

Газета.ру