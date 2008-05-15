Штат Техас атакуют «бешеные муравьи»

Штат Техас переживает нашествие "бешеных муравьев", которые служат причиной коротких замыканий и поломок компьютеров, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Разновидность муравьев, принадлежащая к подвиду "Paratrechina" и уже получившая в народе прозвище "бешеных муравьев Рэсберри", отличается повышенным интересом к электроприборам и технике, который ученые пока не могут объяснить. Муравьи вывели из строя насосы системы канализации, вызывают многочисленные сбои в работе систем пожарной сигнализации и вывели из строя, по меньшей мере, один газовый счетчик. Большие скопления муравьев были обнаружены на объекте NASA в районе Хьюстона, а также близ аэропорта Хобби.

Еще одной особенностью этих муравьев является хаотичность передвижения, в то время как для обычных муравьев характерно перемещение строго упорядоченным образом. Впервые эта разновидность муравьев появилась в Техасе в 2002 году. Предположительно муравьи попали в США на борту грузового самолета или корабля и распространялись из Хьюстона. Ученые не знают, откуда именно прибыла новая разновидность муравьев, однако их ближайшие родственники обитают в странах Карибского бассейна.

По словам дезинсекторов, на муравьев очень слабо действуют стандартные инсектициды, имеющиеся в свободной продаже. Кроме того, они не прикасаются к отравленной наживке. Муравьи также используют своих убитых сородичей, чтобы строить мосты и безопасно преодолевать участки, отравленные инсектицидом.