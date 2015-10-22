РФ откинула обвинения в бомбардировке полевого госпиталя в Сирии: "это информационный вброс"

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Поступают сообщения относительно якобы имевшего место обстрела российскими ВКС полевого госпиталя в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате которого погибло, по данным этих СМИ, 13 человек", - отметила дипломат.

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"Я хотела бы дезавуировать эту информацию", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 13 человек были убиты во время авиаудара российских самолетов, которые поразили в том числе полевой госпиталь на северо-западе Сирии в провинции Идлиб.