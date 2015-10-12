ЕС призвал Россию сосредоточиться на политическом решении конфликта в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах Совета ЕС, заседание которого прошло сегодня в Люксембурге на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза.

Читайте такжеГенсек НАТО обвинил Россию в затягивании войны в Сирии

В выводах отмечается, что недавние российские военные атаки в Сирии «вызывают глубокую обеспокоенность и должны быть немедленно прекращены». «Так же должно быть с нарушением Россией суверенного воздушного пространства соседних стран. Эта военная эскалация несет риск продолжения конфликта, подрыва политического процесса, обостряя гуманитарную ситуацию и повышая радикализацию», - убеждены в Евросоюзе.

«ЕС призывает Россию сосредоточить свои усилия на общей цели достижения политического урегулирования конфликта. В этом контексте ЕС призывает Россию стремиться к уменьшению уровня насилия и реализовывать меры по укреплению доверия сирийским режимом согласно положению резолюции Совета безопасности ООН 2139», - заявили в Евросоюзе.