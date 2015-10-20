Могерини не видит военной роли Евросоюза в Сирии

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bruxelles2.

«Европейский Союз как таковой не имеет военной роли в Сирии», - сказала она, подчеркнув, что видит задачу ЕС в Сирии в осуществлении гуманитарной помощи.

По словам Могерини, ЕС готов к увеличению гуманитарной помощи и доставки ее в центр сирийской территории.

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«Но, в конце концов, единственным способом позволить сирийцам в полной безопасности вернуться в свою страну было бы прекратить войну и положить конец присутствию ИГ в Сирии. Единственно эту безопасность мы можем принести для Сирии», - сказала глава европейской дипломатии.

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Как сообщал УНИАН, ранее Могерини заявила, что российские авиаудары в Сирии "кардинально меняют условия игры" и связаны с рядом "очень тревожных элементов".

Выступая перед журналистами в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, она заявила, что кампания против боевиков "Исламского государства" должна быть направлена именно против них и других группировок, которые ООН признает террористическими.

Россия подверглась критике со стороны западных государств, которые утверждают, что ее воздушная кампания нацелена против оппозиционеров президента Башара Асада, а не боевиков "Исламского государства".

Федерика Могерини высказала мнение, что у ЕС, России и США есть общая платформа в Сирии, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и в рамках ООН, однако их действия необходимо скоординировать. В противном случае, по ее словам, могут возникнуть "крайне серьезные" риски, в особенности в военном плане.

Федерика Могерини рассчитывает, что на встрече министров будет обсуждаться возможный вклад ЕС в стимулирование процесса поиска политического решение конфликта в Сирии, который унес уже 240 тыс. жизней с марта 2011 года. Она убеждена, что в процесс должны быть вовлечены все, кто причастен к конфликту и политическому переходу, а его исход должны определить международное сообщество, регион и, главным образом, сами сирийцы.