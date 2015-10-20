В немецком Дрездене около 20 тысяч человек провели антиисламистский митинг

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Демонстранты вышли на улицы Дрездена с плакатами на антимигрантские темы. На некоторых, например, были изображены перечеркнутые силуэты женщин, закутанных в хиджабы. "Вперед, Меркель, ты целуешь как Иуда!" - гласил один из плакатов, отсылающий к евангельскому сюжету о поцелуе, которым один из учеников предал Христа.

В толпе виднелись флаги Венгрии и лозунги в поддержку премьер-министра страны Виктора Орбана, выступающего за ужесточение миграционной политики Евросоюза.

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По оценкам организаторов, демонстрация собрала 39 тыс. человек. Оценки сторонних наблюдателей более скромны: газета Saechische Zeitung насчитала на митинге 20 тыс. человек, а одна из студенческих организаций города - от 15 до 20 тыс.

Ранее УНИАН сообщал, что в Дрездене праворадикальные активисты, известные своими ксенофобскими лозунгами, планировали провести акцию против наплыва мигрантов в Европу. Активисты заявляют, что таким образом хотят надавить на канцлера Ангелу Меркель ради осуществления антииммиграционной политики.

Активность сторонников Pegida вызвала соответствующую активность и ее противников, которые видят угрозу обществу от травли в основном мусульман, проживающих в Германии.