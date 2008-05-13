Директор RosUkrEnergo стал начальником у Медведева

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил своим помощником - начальником контрольного управления Президента РФ исполнительного директора компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), руководителя юридического блока и члена правления компании «Газпром» (Россия) Константина ЧУЙЧЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает ИТАР-ТАСС.

В целом, Д.МЕДВЕДЕВ назначил шесть помощников и пять советников Президента РФ, а также пресс-секретаря и руководителя протокола главы государства.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG с апреля 2006 года является основным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Энерго», а с 2008 года и через НАК «Нафтогаз Украины».

50% компании RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

Константин Анатольевич Чуйченко (1965 г.р.) окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где учился в одной группе с Дмитрием Медведевым. В 1989-1992 гг. служил в органах государственной безопасности на офицерских должностях. С 2001 г. - в ОАО «Газпром», с 2004-го, одновременно, исполнительный директор RosUkrEnergo AG.