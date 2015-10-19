Der Spiegel: Если ты поможешь мне, я помогу тебе

Об этом сообщают Себастьян Фишер и Хаснаин Казим в своей статье «Если ты поможешь мне, я помогу тебе», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Вряд ли такая поездка была бы возможна в нормальное время. Всего за две недели до парламентских выборов в Турции Ангела Меркель посетила в это воскресенье Стамбул, чтобы встретиться с премьер-министром Ахметом Давутоглу и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Больше денег, упрощение визового режима, новый импульс для переговоров по вступлению в ЕС – все это Меркель пообещала в Турции.

Как было сказано, немыслимая – до недавнего времени. Но времена, они сейчас не нормальные. Кризис беженцев, нам нужна Турция.

Канцлер под растущим давлением, она должна принять меры. За период с 5 сентября по 15 октября, 16 немецких земель зарегистрировали в общей сложности 409,000 новоприбывших в Федеральном министерстве внутренних дел. До 10 000 беженцев в день пересекают границу Баварии.

Канцлер как проситель?

Эти цифры, Меркель это знает, должны быть сокращены как можно быстрее, иначе немецкие города и муниципалитеты будут безнадежно перегружены. Близится зима, а тысячи людей по-прежнему живут в палатках. Растет и политическое давление на Меркель. Во фракции союза отчетливо слышно ворчание. Недавно, Молодой союз потребовал установить предел по количеству иммигрантов – но канцлер и слышать об этом не хочет.

Это ситуация, в которой Турция играет ключевую роль в этом кризисе. Более двух миллионов человек в настоящее время живут в турецких лагерях для беженцев, особенно сирийцев, но также и афганцы, иракцы, иранцы. Турция приняла больше людей, чем ЕС в целом, и по их собственным данным, потратила на их размещение семь миллиардов евро. Около полумиллиона беженцев уже переехали в Европу в этом году.

Если канцлер хочет ограничить большое число иммигрантов – и она этого хочет – тогда она должна начать с Турции. Меркель сказала: «Европа не сможет сама защитить свои внешние границы, если мы не заключим соглашение с Турцией».

При этом она принимает во внимание тот факт, что Эрдоган и Ко в настоящее время политически одержали верх. Уступки европейцев они с их консервативной исламской ПСР используют во время избирательной кампании. Эрдоган рассчитывает на большинство в 400 из 550 мест, способное изменить конституцию, чтобы ввести президентскую систему и расширить свою власть.

«Два года назад я бы не поверил, что канцлер прилетит в Анкару в качестве просителя, с конкретными встречными предложениями», сказал комиссар ЕС и коллега по партии Гюнтер Эттингер. Хотя Меркель полетела не в Анкару, а в Стамбул – в своем анализе Эттингер, конечно, не совсем ошибся.

То, чего Меркель хочет в Стамбуле и предлагает в ответ, в основном базируется на так называемом плане действий, который согласовали лидеры ЕС на прошлой неделе. Конкретно он предполагает следующее:

Меркель обещает более справедливое "распределение бремени", что означает: больше денег ЕС. Таким образом, турки должны улучшить ситуацию в своих лагерях для беженцев, также чтобы снизить стимулы для побега в Европу. Точная сумма не была названа. Турция потребовала три миллиарда евро, но вряд ли она столько получит. После встречи с премьер-министром Давутоглу, Меркель только сказала: «Турция хочет дополнительные деньги, и я это понимаю».

Сейчас турецким гражданам необходима виза для въезда в Шенгенскую зону. В течение двух лет Турция ведет переговоры с ЕС о либерализации визового режима. Меркель теперь предлагает «поддержать ускоренный процесс получения визы». Турки надеются на безвизовый режим с лета 2016 года.

«В свою очередь», ЕС ожидает ускоренного введения соглашения о реадмиссии для граждан третьих стран. Что имеет в виду Меркель: Турция должна забрать тех, кто покинул страну и незаконно попал на территорию ЕС. Это уже оговоренное соглашение теперь вступит в силу быстрее, чем планировалось ранее, вероятно, в июле 2016 года. Однако, эта реадмиссия не распространяется на действительно нуждающихся в защите беженцев, в соответствии с положениями Женевской конвенции.

Если бы это было необходимо, ЕС должен был бы объявить Турцию «надежной страной происхождения». Это также подтвердило бы, что в Турции нет политического преследования. Европейская статистика показывает, что 23 процента ходатайств о предоставлении убежища из Турции получают положительный ответ в ЕС. Эрдоган хочет статус надежной страны происхождения из-за связанной с ним политической ценности, Меркель не упоминала этого в Стамбуле напрямую, позже она сказала: «Я дала понять, что это можно обсудить».

Канцлер также подняла тему подогреваемого Эрдоганом конфликта с курдами: Германия хотела бы, чтобы «вопрос о примирении с курдами» снова был на повестке дня после выборов в Турции.

Меркель пообещала – несмотря на негативное отношение как председателя ХДС – продвижение в переговорах о вступлении в ЕС с Турцией.

Неясно, в какой степени ключевая страна Турция в конечном итоге хочет – и может – действительно повлиять на беженцев. До сих пор, например, сирийцев рассматривают, как «гостей», которые когда-нибудь вернутся на родину. Но конца насилию в Сирии пока не видно. Большинство сирийцев не хотят оставаться в Турции, потому что там им нельзя работать. Многие ищут работу незаконно, работая за очень небольшие деньги официантами, продавцами или уборщиками.

План Меркель – поддержать Турцию деньгами для новых убежищ – скорее всего, лишь немного остановит поток беженцев в направлении Европы, хотя многие сирийцы живут в Турции в захудалых квартирах в недостроенных домах, есть и те, кто живет на улицах или в парках. Но хорошо образованные сирийцы – врачи, инженеры, юристы и преподаватели, которые могут позволить себе квартиру или номер в отеле в Турции, по-прежнему хотят на Запад, потому что они надеются, что когда-нибудь смогут там работать по профессии.