Лужков и не ждал другой реакции от ”такой” украинской власти

Мер Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что осознанно высказал свою позицию относительно статуса Севастополя и предполагал, что из-за этого будет объявлен в Украине персоной нон грата.

Об этом он сказал в интервью российской газете «Известия» от 13 мая с.г.

«Когда я приехал на празднование 225-летия Черноморского флота в Севастополь, представители Службы безопасности Украины предупредили меня о том, что я не должен делать громких заявлений о государственной принадлежности города русских моряков. Но мое мнение и так всем известно: как частное лицо, я не раз озвучивал его, и оно каждый раз оживленно обсуждалось», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

«Я отлично понимал, что с такой Службой безопасности и с такой властью, какие там сейчас существуют, меня объявят персона нон грата в Украине - другой реакции я и не ожидал. Но и молчать не было резона. Сделав заявление о статусе города, я всего лишь подтвердил, что с течением времени не меняю своих взглядов и убеждений», - подчеркнул он.

«Моя совесть перед севастопольцами, праздновавшими свой главный городской праздник, чиста», - добавил он.

Справка УНИАН. 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя к России, сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания Черноморского флота РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».

12 мая Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.

В тот же день Министерство иностранных дел РФ заявило, что расценивает как недружественный шаг запрет Ю.ЛУЖКОВУ на въезд на территорию Украины.

В комментарии Департамента информации и печати МИД России отмечается, что Ю.ЛУЖКОВ «выразил лишь мнение, которое, кстати, совпадает с точкой зрения большинства россиян, болезненно воспринявших распад СССР, что, как представляется, никоим образом не является покушением на суверенитет Украины».