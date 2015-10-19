Поток мигрантов парализовал работу Евротоннеля под Ла-Маншем

Ранее в октябре тоннель уже приостанавливал работу из-за нелегалов, что толпой прорвались на станцию. Тогда соединение не работало в течение нескольких часов, сообщает ВВС Украина.

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Количество нелегальных пересечений границы через Кале снизилась в течение прошлых недель из-за усиленных мер безопасности.

В то же время мигранты продолжают прибывать во французский порт в надежде попасть в Британию. Число людей, живущих во временных лагерях в Кале, выросло вдвое в последние недели - почти 6 тысяч.