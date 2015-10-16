США осудили испытания ракет Ираном и пригрозили ему Совбезом

Как заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними испытаниями иранских баллистических ракет», передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Американский дипломат назвала пуски ракет «прямым нарушением резолюции 1929 Совета Безопасности ООН», принятой в 2010 году. Белый дом заявил, что может вынести вопрос об иранских испытаниях на рассмотрение Совбеза.

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Аналогичное мнение высказал и представитель французского МИД Ромен Надаль, назвав пуски ракет «пугающим сигналом международному сообществу».

В воскресенье, 11 октября, иранское телевидение сообщило об испытаниях высокоточной баллистической ракеты нового поколения, которая может нести ядерную боеголовку.