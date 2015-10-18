В Лондоне на 4 месяца остановят Биг-бен

Лондонские часы Биг-Бен вынужденно остановится на четыре месяца для капитального ремонта, сообщает ТСН.ua.

"В парламенте Британии подсчитали, что его реставрация обойдется в 29 миллионов фунтов стерлингов (45 миллионов долларов). Однако в комитете финансов палаты общин также предусматривают, что сумма может вырасти до 40 миллионов (62 миллионов долларов)" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ремонте нуждается часовой механизм: подшипники 300-килограммовых стрелок и маятника. Кроме того, реставрацию Биг-Бена будут проводить для борьбы с коррозией металла, трещинами в потолке и другими структурными дефектами башни Вестминстерского дворца.

"Серьезное беспокойство вызывает то, что, если эти проблемы не будут устранены в ближайшие два-три года, часовой механизм может совсем сломаться", — говорится в отчете.

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"Капитальный ремонт" остановит легендарные часы аж на четыре месяца – это самая длинная остановка Биг-Бена за его 156-летнюю историю. В 1976 году лондонские часы с перерывами стояли 26 дней в течение 9-месячных ремонтных работ.