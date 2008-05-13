Полиция Израиля изъяла архив Ольмерта

Полиция Израиля провела в мэрии города Иерусалима выемку документов, относящихся ко времени, когда пост градоначальника занимал нынешний премьер-министр страны Эхуд Ольмерт, передает Би-би-си.

Ольмерт обвиняется в получении взяток на сумму в сотни тысяч долларов в бытность мэром Иерусалима.

Его якобы подкупил американский финансист Моррис "Моше" Талански.

Талански и Ольмерт неоднократно встречались в 1990-х годах. Во время этих встреч нью-йоркский финансист якобы передал Ольмерту сотни тысяч долларов наличными.

Ольмерт признает, что принимал от Талански пожертвования в фонды своих избирательных кампаний на пост мэра, но утверждает, что не брал деньги для своего личного пользования.

Полиция в понедельник допрашивала Талански.

Также расследуется причастность Ольмерта к еще нескольким коррупционным скандалам.

Эти скандалы подорвали авторитет Ольмерта, необходимый ему для заключения мирного соглашения с палестинцами.

В ноябре минувшего года Ольмерт, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и президент США Джордж Буш договорились достичь мирного урегулирования, которое откроет путь к созданию палестинского государства к концу 2008 года.

Ольмерт заявил, что подаст в отставку, только если прокуратура официально предъявит ему обвинения.

На минувшей неделе, когда в Израиле начали праздновать 60-летие создания государства, проблемы Ольмерта впервые вышли на поверхность. На этой неделе в Израиль прилетит Джордж Буш, который намерен принять участие в торжествах и при этом подтолкнуть мирный процесс.

В израильской оппозиции говорят о том, что следствие мешает Ольмерту руководить страной, а в прессе все чаще говорят о возможности отставки правительства и досрочных выборов.

Как ожидается, наибольшую выгоду из всего этого извлечет бывший премьер и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, указывает Би-би-си.

По данным опросов общественного мнения, шесть из 10 израильтян не верят заявлениям Ольмерта о невиновности и уверены, что скандал ослабляет его позиции на переговорах. Столько же считают, что он должен уйти в отставку.

Ольмерт занимает пост премьера с 2006 года.