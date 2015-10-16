Путин пообещал ограничить удары по Сирии на время наступательных операций войск Асада

Президент РФ Владимир Путин обещает ограничить авиаудары по Сирии на время проведения войсками президента Сирии Башара Асада наступательных операций против террористов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Операция военно-космических сил России с привлечением кораблей каспийской флотилии полностью соответствует международному праву, абсолютно легитимна, так как осуществляется на основании официального обращения президента Асада. Она имеет строго заданные рамки. Авиация и другие средства применяются исключительно по террористическим группировкам. Есть также временное ограничение – на срок проведения сирийскими войсками наступательных операций против террористов», - сказал Путин.

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Он заявил, что Россия неоднократно предупреждала об опасности усиления радикальных сил в этом регионе, последовательно и на всех уровнях выступала за сплочение усилий международного сообщества в противостоянии с экстремистскими группировками.

«В этой связи мы посчитали своим долгом предпринять конкретные действия в борьбе с так называемым «Исламским государством» и другими радикальными формированиями на территории Сирии», - сказал Путин.