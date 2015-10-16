В Хорватии разрешили употреблять марихуану в лечебных целях
Власти Хорватии разрешили употребление марихуаны в медицинских целях.
Соответствующие изменения в медицинское законодательство страны вступили в силу с 15 октября.
Как отмечают хорватские СМИ, рецепт на приобретение лекарств с тетрагидроканнабинолом (ТГК) - активным элементом каннабиса - может выписать только врач на срок не более месяца и не более 0,75 грамма ТГК в целом.
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В то же время на территории страны пока не зарегистрировано ни одного лекарства, содержащего ТГК.
Решение о легализации марихуаны было принято после многомесячной кампании сторонников такого нововведения. Они, в частности, требовали легализовать марихуану для облегчения страданий пациентов с раком, рассеянным склерозом и СПИДом.
Выращивание марихуаны в домашних условиях в Хорватии остается незаконным.
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