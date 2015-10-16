ЕС согласился дать пограничникам право возвращать мигрантов на родину

Об этом заявил по итогам встречи председатель Евросовета Дональд Туск, передает РБК. По его словам, это произойдет в ближайшие месяцы.

«Мы договорились об общем управлении границами, чтобы усилить мандат Frontex. В ближайшие месяцы агентство будет развернуто в более оперативный орган. Наша цель — наделить Frontex правом возвращать нелегальных мигрантов по его собственной инициативе и сделать его деятельность в защите внешних границ более активной в плане предупреждения кризисных ситуаций. В то же время страны-члены будут готовы направить дополнительно сотни пограничников для Frontex и EASO [агентство по предоставлению убежища] и обеспечить безопасность районов «горячих точек» в Греции и Италии», — сказал Туск журналистам после саммита ЕС.

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Кроме того, Евросоюз согласовал с Турцией «план действий» о сотрудничестве в сдерживании потока мигрантов в Европу. Как сообщает Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов «открыть новую главу» переговоров с Турцией. По словам Меркель, специального соглашения достигнуто не было, однако канцлер подчеркнула, что Турция уже потратила на беженцев около €7 млрд, поэтому странам ЕС имеет смысл посодействовать Турции в этом вопросе.

По словам Меркель, ЕС намерен выделить около трех миллиардов евро на помощь Турции в сдерживании потока сирийских беженцев в Европу.

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Как сообщалось, европейские власти ожидают, что в 2015 году в Европу прибудут до 1,5 млн беженцев. Европа столкнулась с самой крупной волной миграции с середины 1990-х годов. Десятки тысяч переселенцев из Сирии, Афганистана, Ливии и других стран любыми способами пытаются добраться до Германии, Великобритании и ряда других государств Евросоюза.