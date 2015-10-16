ЕС согласился дать пограничникам право возвращать мигрантов на родину
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласились наделить агентство по охране внешних границ Frontex дополнительными полномочиями по выдворению нелегалов.
Об этом заявил по итогам встречи председатель Евросовета Дональд Туск, передает РБК. По его словам, это произойдет в ближайшие месяцы.
«Мы договорились об общем управлении границами, чтобы усилить мандат Frontex. В ближайшие месяцы агентство будет развернуто в более оперативный орган. Наша цель — наделить Frontex правом возвращать нелегальных мигрантов по его собственной инициативе и сделать его деятельность в защите внешних границ более активной в плане предупреждения кризисных ситуаций. В то же время страны-члены будут готовы направить дополнительно сотни пограничников для Frontex и EASO [агентство по предоставлению убежища] и обеспечить безопасность районов «горячих точек» в Греции и Италии», — сказал Туск журналистам после саммита ЕС.
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Кроме того, Евросоюз согласовал с Турцией «план действий» о сотрудничестве в сдерживании потока мигрантов в Европу. Как сообщает Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов «открыть новую главу» переговоров с Турцией. По словам Меркель, специального соглашения достигнуто не было, однако канцлер подчеркнула, что Турция уже потратила на беженцев около €7 млрд, поэтому странам ЕС имеет смысл посодействовать Турции в этом вопросе.
По словам Меркель, ЕС намерен выделить около трех миллиардов евро на помощь Турции в сдерживании потока сирийских беженцев в Европу.
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Как сообщалось, европейские власти ожидают, что в 2015 году в Европу прибудут до 1,5 млн беженцев. Европа столкнулась с самой крупной волной миграции с середины 1990-х годов. Десятки тысяч переселенцев из Сирии, Афганистана, Ливии и других стран любыми способами пытаются добраться до Германии, Великобритании и ряда других государств Евросоюза.