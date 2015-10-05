Германия ожидает прибытие до конца года 1,5 миллионов беженцев - СМИ

Об этом говорится в правительственном докладе, который будет опубликован в понедельник, 5 октября, передает Лента.ру со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

«Миграционное давление будет расти и дальше. Мы ожидаем в четвертом квартале от семи до десяти тысяч нелегальных пересечений границы ежедневно», — приводит Bild выдержку из доклада.

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Как отмечается в документе, большое количество беженцев может стать серьезным бременем для властей земель и муниципалитетов.

В Берлине также опасаются, что те, кто получил убежище, перевезут в Германию своих родственников.

Учитывая, что на Ближнем Востоке принято иметь большие семьи, это означает, что на каждого беженца из данного региона будет приходится от четырех до восьми родственников, которые рано или поздно окажутся в ФРГ, отмечается в докладе.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Европу с начала года прибыли более 530 тысяч беженцев. С 17 сентября число беженцев увеличилось в Европе почти на 60 тысяч человек. 2887 человек погибли в море при попытке добраться до Старого Света.