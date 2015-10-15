Греция резко повышает цены на билеты в музеи

Стоимость билетов для входа на Акрополь, который является одним из самых посещаемых мест в стране, вырастет на 430% - с 12 евро до 52 евро, пишет РБК. Этим летом эту достопримечательность посетили свыше 10 тыс. туристов.

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Греческие власти повысят стоимость посещения и других достопримечательностей. Так, входные билеты для осмотра развалин древнего города Кносс, расположенного на Крите, и святилища Олимпия на Пелопоннесе, где зародились Олимпийские игры, подорожают на 100%.

Вырасти должны и цены на входные билеты в 200 государственных музеев. С туристов также планируют начать брать плату за посещение археологических раскопок.

Присоединятся ли частные музеи к этой инициативе, пока не известно.

Новые цены вступят в силу с начала 2016 года. В непиковый период с ноября по апрель будет действовать 50-процентная скидка. Кроме того, 1,2 млн безработных греков по-прежнему смогут посещать музеи бесплатно.

Эксперты полагают, что с учетом 26 млн ежегодно посещающих Грецию туристов Афины смогут выручить около 10 млрд евро с помощью повышения стоимости билетов.