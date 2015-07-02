Количество туристов в Греции упало на 50 тысяч в пересчете на сутки

Об этом сообщил представитель туристического регулятора страны Андреас Андреадис, пишет Русская служба Би-Би-Си.

По словам чиновника, если подобная тенденция сохранится, сильно пострадает и рынок труда страны в силу значимости туризма для греческого ВВП.

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Сами греки также стали куда меньше тратить на отпуска в связи с экономическим кризисом в стране.

Некоторые эксперты опасаются проблем с поставкой продуктов в греческие рестораны из-за массовых невыплат по счетам.

Туристы также жалуются на трудности со снятием наличных и оплатой банковскими картами в Греции.

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Ранее УНИАН сообщал, что банки Греции будут закрыты до следующего понедельника, снять можно будет 60 евро в день на человека с одного счета в одном банке.