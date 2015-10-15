В центре Москвы пройдет митинг против бомбардировок РФ в Сирии

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Солидарность" с 2014 года проводила регулярные пикеты против политики Путина по отношению к Украине. И вот теперь, вновь "благодаря" политике Путина, тема расширяется. Назрела потребность провести отдельный антивоенный митинг", - заявляют организаторы акции.

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В качестве соорганизатора митинга решила выступить и незарегистрированная "Партия 5 декабря", сообщается на сайте "Солидарности".

Мэрия Москвы согласовала проведение акции на Суворовской площади 17 октября.

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