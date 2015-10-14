СМИ узнали о планах России направить к берегам Сирии единственный авианосец

Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на источник в командовании Северного флота.

"Крейсер завершил доковый ремонт и до конца недели отправится к берегам Сирии, где присоединится к операции по уничтожению группировки „Исламское государство", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеСША насчитали до 30 тысяч боевиков ИГ в Сирии и Ираке

По его словам, с мая по август этого года авианосец проходил доковый ремонт на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (Мурманская область). Затем на штатной стоянке в Мурманске он проходил восстановление до полной боевой готовности.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.